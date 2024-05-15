Російські чиновники звітують, що нібито було збито кілька "повітряних цілей" на підльоті до міста. Водночас росЗМІ повідомляють про постраждалих.

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Зазначають, що постраждали двоє мирних мешканців у селищі Дубове. Тож, хвалена російська ппо, очевидно, що таки не змогла збити цілі.

Загорання пошкодили будинки

У згаданому селі Дубове унаслідок прямого влучення снаряда спалахнув приватний житловий будинок, власне саме у ньому постраждали люди: у жінки поранення плеча, у чоловіка – опіки.

Росіяни пишуть, що їх доставили до обласної клінічної лікарні, а пожежні займаються ліквідацією осередку загорання.

Ба більше, цей будинок не один зазнав ушкоджень. Повідомляють і про інші загорання.

"У Бєлгородському районі після відбиття "засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ у селищі Дубове різні пошкодження виявлено у 7 приватних житлових домоволодіннях: вибиті вікна, посічені покрівлі та паркани", – ідеться у повідомленні.

Також росіяни зазначили, що уламками посічені два автомобілі і є ушкодження лінії електропередачі.

Ще в одному селі – Головине пошкоджено покрівлю та стелю одного приватного житлового домоволодіння, додають росіяни.

Влада прозвітувала про збиті дрони

На ранок міноборони Росії прозвітувало про роботу їх ППО. Запевнили, що над Бєлгородською областю за ніч знищили 2 ракети HARM, 2 авіабомби Hammer, 2 снаряди РСЗВ "Вільха" та 9 безпілотників.

І нібито над Брянською та Курською областями перехоплено та збито 8 безпілотників.

Що відбувається у Бєлгороді