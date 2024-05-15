За повідомленням джерел 24 Каналу, "бавовну" у Ростовській області влаштували дрони Головного управління розвідки України. Виявилося, що уражену паливну базу ворог використовував у військових цілях.

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Куди дісталися українські "пташки"

Окупантам нічого не залишалося, як визнати приліт по важливому об'єкту. За словами місцевого губернатора Василя Голубєва, по паливній базі вдарили два безпілотники. Відповідно, на об'єкті пролунало два вибухи. Водночас посадовець запевнив, що внаслідок удару загоряння не сталося. Втім, місцеві жителі викривають брехню чиновника. Вони пишуть про пожежу, яку неможливо не помітити.

Зауважимо, що згадана база розташована у Пролетарському районі Ростовської області.

Де дрони влаштували "бавовну": дивіться на карту

А ось Пролетарський район на карті Deep State

Від найближчого до лінії фронту населеного пункту до Пролетарська понад 400 кілометрів.

Нагадаємо, що не лише жителям Ростовської області вночі не спалося. Гучно було й в Бєлгородській, Курській та Брянській областях. Вранці окупанти розповіли, що, мовляв, над Бєлгородщиною було збито 2 ракети HARM, 2 авіабомби Hammer, 2 снаряди РСЗВ "Вільха" та 9 безпілотників. А над Брянською та Курською областями перехоплено та збито 8 безпілотників.

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