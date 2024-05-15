Ситуація на східному фронті залишається загостреною, проте підрозділи Сили оборони ведуть активні оборонні бої. Про це в ефірі телемарафону повідомив Назар Волошин, речник ОСУВ "Хортиця", угруповання військ, яке відповідає за Харківський напрямок, передає 24 Канал.

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Важкі бої на півночі

За словами Волошина, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено.

Крім того, дещо вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема і на Харківському напрямку. Наразі оперативна обстановка досі важка, однак вона динамічно змінюється.

На Харківщині йдуть жорстокі оборонні бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Відтак, там є населені пункти, які стали зоною ведення бойових дій. Росіяни намагаються закріпитися в них та використати для подального просування.

Де атакує ворог

За минулу добу захисники відбили 11 атак на Харківському напрямку, зокрема у таких напрямках як:

Глибоке – Липці;

Лук'янці – Липці;

Борисівка – Нескучне;

Щебекіно – Вовчанськ.

Поблизу Лук'янців та Вовчанська тривають бої. Окупанти там намагаються здобути тактичну перевагу та закріпитися на вигідних позиціях. Сили оборони не дозволяють цього ворогу, вдаючись до контратак, використовуючи артилерію та залучаючи велику кількість підрозділів БпЛА.

Зазначимо, що на окремих ділянках у районах Лук'янців і Вовчанська задля збереження життів українських військових було здійснено маневри і підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції.

Темп наступу окупантів на Харківщині сповільнився

В Інституті вивчення війни спостерігають сповільнення темпу російського контрнаступу на Харківщині.

Аналітики вважають, що це може свідчити про справжні наміри окупантів. На думку експертів, вони полягають не у тому, аби здійснити значне просування вперед, а у створенні буферної зони.

Слід зауважити, що у Кремлі неодноразово заявляли про плани створити "демілітаризовану буферну зону" в окупованій Україні для "захисту" російської території від українських ударів, зокрема Бєлгородської області.

Українські та західні офіційні особи також повідомляли, що ворожі війська хочуть утворити 10-кілометрову буферну зону в Харківській області.