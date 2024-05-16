Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що і літаки, і установки ППО далекого радіусу дії – це важливі цілі, навіть якщо вони перебувають далеко від головних місць, де розвиваються події, – Харківщини, Очеретиного Донецької області тощо. Кожне знищення такої установки чи літака – це серйозні результати, і якщо російську авіацію вдасться прибрати з Криму або віддалити від лінії фронту, це буде великим бонусом.

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Цілі, варті ATACMS і Storm Shadow

Літаки винищувальної авіації завдають чималої шкоди, намагаючись перехоплювати українські боєприпаси та беручи участь у протиповітряній обороні.

Відкинути російську авіацію якомога далі від Криму та створити серйозні перешкоди для її нормальної роботи – це найважливіша військова ціль, заради якої цілком варто витрачати ракети ATACMS і Storm Shadow,

– підкреслив Давид Шарп.

Він зауважив, що оскільки основні події на фронті відбуваються в інших місцях, дуже важливо весь час перевіряти, чи є важливі цілі, на які можна застосувати ракети ATACMS, щоб полегшити там ситуацію.

Але якщо таких цілей немає, ці ракети не варто витрачати на знищення умовної самохідної артилерійської установки, хоча для інших боєприпасів це дуже важлива і приваблива мета.

Ракети ATACMS та Storm Shadow – це особливий інструмент, який варто берегти для завдання противнику чутливих втрат, й іноді потрібно вибирати таймінг для їх використання. Тож у випадку з аеродромом Бельбек я не маю сумнівів, що удари по ньому були більше ніж доречними,

– зауважив військовий оглядач з Ізраїлю.

Такі атаки по військових аеродромах Криму здійснюються вже не вперше. І часто під час атак знищуються саме установки ППО. Давид Шарп підкреслив, що навряд чи це може свідчити про велику наземну десантну операцію з боку України, оскільки вона зараз не в тому становищі, щоб думати про подібне.

Наробити шкоди ППО

Теоретично спеціальні операції розвідувально-диверсійного характеру можуть готуватися Силами оборони так само як можуть готуватися великі масштабні ракетні удари по якихось важливих об'єктах. І задля цього перед цим ударом знищують системи ППО.

Можливо, тому перед завданням удару по Бельбеку ЗСУ наробили серйозної шкоди об'єктам радіотехнічних військ на Ай-Петрі,

– сказав Давид Шарп.

На його думку, далекобійні об'єкти ППО, обладнання радіотехнічних військ або комплекси С-300/С-400 – це дуже цінні цілі. Вони коштують дорого, а виробництво їх доволі повільне. Кожна шкода від удару обчислюється десятками чи мільйонами доларів. І навіть поклавши на стіл гроші, неможливо за короткий термін отримати втрачене назад.

Коли ППО слабшає, утворюються прогалини. І противник змушений вирішувати, що йому захищати в пріоритетному порядку. А для ЗСУ з'являються нові можливості для завдання ударів.

Атака на російську базу ППО в окупованому Криму: що відомо