Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що продовжується виконання завдання із завоювання та переваги в повітрі українських сил. Після цього на "роботу" мають вийти винищувачі F-16, коли вони будуть в Україні. Це дозволить залучити велику кількість ракет до удару, зокрема по Кримському мосту.
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"Гарний улов"
Потрібно насамперед ліквідовувати радіолокатори росіян, їхні радіотехнічні війська та зенітно-ракетні комплекси системи ППО.
Ці ЗРК є стаціонарними, тому що розгортання сил та засобів ППО відбувається на пагорбах, зокрема, на горі Ай-Петрі, а також в районі Феодосії. Це ще радянські локації, на них розташовувались ще старі системи ППО, в основному, С-300,
– пояснив військовий експерт.
Ці локації добре знають в Україні, і після дорозвідки, уточнення та коректування, відбувається ліквідація цих зенітно-ракетних комплексів, радіолокаторів та систем управління. Саме там розташовані й штаби ППО та військові частини, які контролюють цей напрямок.
"За останні кілька місяців знищені українськими ракетами "Нептун", а також ракетами Storm Shadow/SCALP-EG кілька комплексів. Черговий удар по базі ППО на горі Ай-Петрі – "гарний улов". До нього доклала зусиль українська авіація: ракети Storm Shadow або SCALP-EG були скинуті з літака Су-24", – наголосив Роман Світан.
Ракети Storm Shadow/SCALP-EGStorm Shadow – ракети британсько-французького виробництва, які мають 2 модифікації: з дальністю ураження до 250 кілометрів (у експортному варіанті) та 500 (560) кілометрів (у базовому). Французька армія має на озброєнні ці ракети під назвою SCALP-EG.
Більше про "бавовну" в окупованому Криму
- Вранці 13 травня на півострові знову було гучно. Окупанти повідомили, що їхні сили ППО нібито збили 4 ракети Storm Shadow та 7 дронів. Вони нібито прямували у бік Севастополя.
- Пізніше з'явилась інформація, що кілька ракет, імовірно Storm Shadow, атакували російську військову частину 85683 на горі Ай-Петрі в окупованому Криму. Там була розміщена "таємна" військова база ППО 3 радіотехнічного полку збройних сил Росії.
- Внаслідок атаки загинув командир військової частини Олександр Кулаков. Також повідомлялось про загибель ще одного росіянина, крім того, про поранених.
- Ще за радянських часів на вершині гори Ай-Петрі був розташований Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Після окупації Криму росіяни у 2014 році сформували 3 радіотехнічний полк на базі 40 радіотехнічної бригади Повітряних сил України.