Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що продовжується виконання завдання із завоювання та переваги в повітрі українських сил. Після цього на "роботу" мають вийти винищувачі F-16, коли вони будуть в Україні. Це дозволить залучити велику кількість ракет до удару, зокрема по Кримському мосту.

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"Гарний улов"

Потрібно насамперед ліквідовувати радіолокатори росіян, їхні радіотехнічні війська та зенітно-ракетні комплекси системи ППО.

Ці ЗРК є стаціонарними, тому що розгортання сил та засобів ППО відбувається на пагорбах, зокрема, на горі Ай-Петрі, а також в районі Феодосії. Це ще радянські локації, на них розташовувались ще старі системи ППО, в основному, С-300,

– пояснив військовий експерт.

Ці локації добре знають в Україні, і після дорозвідки, уточнення та коректування, відбувається ліквідація цих зенітно-ракетних комплексів, радіолокаторів та систем управління. Саме там розташовані й штаби ППО та військові частини, які контролюють цей напрямок.

"За останні кілька місяців знищені українськими ракетами "Нептун", а також ракетами Storm Shadow/SCALP-EG кілька комплексів. Черговий удар по базі ППО на горі Ай-Петрі – "гарний улов". До нього доклала зусиль українська авіація: ракети Storm Shadow або SCALP-EG були скинуті з літака Су-24", – наголосив Роман Світан.

Ракети Storm Shadow/SCALP-EG Storm Shadow – ракети британсько-французького виробництва, які мають 2 модифікації: з дальністю ураження до 250 кілометрів (у експортному варіанті) та 500 (560) кілометрів (у базовому). Французька армія має на озброєнні ці ракети під назвою SCALP-EG.

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