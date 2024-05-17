Попри шалені втрати, ворог не припиняє своїх загарбницьких наступальних операцій. Так, окупанти продовжують атакувати на Харківщині, де тривають запеклі бої.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

  • особового складу – близько 489870 (+1410) осіб
  • танків – 7547 (+18)
  • бойових броньованих машин – 14552 (+14)
  • артилерійських систем – 12603 (+38)
  • РСЗВ – 1071 (+1)
  • засоби ППО – 800 (+2)
  • літаків – 353 (+2)
  • гелікоптерів – 326 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45)
  • крилаті ракети – 2200 (+0)
  • кораблі /катери – 26 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56)
  • спеціальна техніка – 2062 (+7)


Втрати російської армії 17 травня / Інфографіка Генштабу

Відбиття нічної дронової атаки

  • У ніч на 17 травня ворог атакував 20 ударними БПЛА типу "Шахед"-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – Росія.
  • У результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "Шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.