Попри шалені втрати, ворог не припиняє своїх загарбницьких наступальних операцій. Так, окупанти продовжують атакувати на Харківщині, де тривають запеклі бої.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 489870 (+1410) осіб
- танків – 7547 (+18)
- бойових броньованих машин – 14552 (+14)
- артилерійських систем – 12603 (+38)
- РСЗВ – 1071 (+1)
- засоби ППО – 800 (+2)
- літаків – 353 (+2)
- гелікоптерів – 326 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45)
- крилаті ракети – 2200 (+0)
- кораблі /катери – 26 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56)
- спеціальна техніка – 2062 (+7)
Втрати російської армії 17 травня / Інфографіка Генштабу
Відбиття нічної дронової атаки
- У ніч на 17 травня ворог атакував 20 ударними БПЛА типу "Шахед"-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – Росія.
- У результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "Шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.