Попри шалені втрати, ворог не припиняє своїх загарбницьких наступальних операцій. Так, окупанти продовжують атакувати на Харківщині, де тривають запеклі бої.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

особового складу – близько 489870 (+1410) осіб

танків – 7547 (+18)

бойових броньованих машин – 14552 (+14)

артилерійських систем – 12603 (+38)

РСЗВ – 1071 (+1)

засоби ППО – 800 (+2)

літаків – 353 (+2)

гелікоптерів – 326 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45)

крилаті ракети – 2200 (+0)

кораблі /катери – 26 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56)

спеціальна техніка – 2062 (+7)



Втрати російської армії 17 травня / Інфографіка Генштабу

Відбиття нічної дронової атаки