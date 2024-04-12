Буквально месяц перед этим, 13 марта, после атаки беспилотников Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу. Этот НПЗ занимался поставками для оккупационной армии.

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Что известно об атаке на Новошахтинск

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ориентировочно в 2:15 12 апреля заявил, что в районе Новошахтинска якобы ПВО "отражает" атаку беспилотников. Мол, последствия на земле уточняются.

Уже ориентировочно в 03:10 12 апреля в Новошахтинске объявили об отбое атаки БпЛА.

"Силами ПВО уничтожено 4 беспилотника", – заявил приспешник Путина.

Он заверил, что якобы в результате атаки нет ни пострадавших, ни повреждений объектов. Мол, информация уточняется.

Кстати, Новошахтинск расположен всего за ориентировочно более 20 километров от украинской границы на Донбассе. Однако эту территорию сейчас временно оккупировали россияне.

Где расположен Новошахтинский НПЗ: смотрите на карте

Что известно о приостановлении работы Новошахтинского НПЗ