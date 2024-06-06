Об этом заявляют аналитики Института изучения войны. Они добавили, что критерии США, к примеру, относительно разрешения на сбивание российских самолетов являются очень размытыми.

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ISW о разрешении США бить по России западным оружием

Аналитики ISW в ежедневном отчете заявили, что Белый дом до сих пор четко не сформулировал критерии относительно разрешения ударов американским оружием по территории России. Так, Джон Кирби на брифинге 5 июня заявил, что "США никогда не ограничивали для Украины сбивания вражеских самолетов, даже если они не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве".

Однако представитель Белого дома отметил, что Силы обороны могут сбивать вражеские самолеты в российском воздушном пространстве, при условии, что они "представляют непосредственную угрозу" для Украины. Кирби добавил, что украинские военные и раньше так делали.

Впрочем, Кирби не назвал конкретных условий для использования американского оружия по территории России. Кроме того, аналитики отмечают, что формулировка о "непосредственной угрозе" является непонятной, ведь в своем заявлении Кирби так и не объяснил, какую США имеют позицию по этому поводу. В вопросе сбивания самолетов, как считают в ISW, Белый дом мог дать четкий ответ, ведь оккупанты постоянно атакуют прифронтовые населенные пункты управляемыми авиабомбами, которые запускают с авиации.

Нынешнее отсутствие ясности в американских ограничениях на использование Украиной предоставленного США оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на территории России, как правило, теряет возможность заставить агрессора самоустраниться от нанесения таких ударов по украинской территории из собственного воздушного пространства. Российские войска продолжали осуществлять интенсивные планерные бомбардировки Украины авиабомбами 5 июня, вероятно, в основном из российского воздушного пространства,

– говорится в отчете.

Вместе с тем, Кирби заявил, что США не могут подтвердить, использовали ли Силы обороны американское оружие для ударов по территории России. В то же время аналитики Институт изучения войны заявляют, что российские комплексы С-300/С-400 атаковали оружием украинского производства.

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