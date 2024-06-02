Ведь именно из Белгорода и других близлежащих городов Россия с 10 мая атакует украинские приграничные населенные пункты. Враги обстрелами, вероятно, пытаются прорвать украинские рубежи и продвинуться в сторону Харькова.

Заметьте у Зеленского подтвердили, что США разрешили бить их оружием по России, но с некоторыми нюансами

Что известно об атаке с HIMARS по Белгороду

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 31 мая 2024 года, разрешили Украине бить их оружием по территории России.

В Белом доме заверили, что разрешение касается не только приграничных участков с Харьковщиной, а всего региона на Севере, где россияне обстреливают Украину.

Это желанный шаг, который позволит нам теперь лучше защитить Украину и украинцев от российского террора и попыток развернуть войну,

– заявил Зеленский фактически перед ударом ВСУ по Белгороду.

Ведь 31 мая росСМИ написали, что зафиксировали звуки воздушной тревоги и огненные пуски батарей ПВО, когда украинские ракеты атаковали Белгород.

Российские пропагандисты заявили о сбитии 14 ракет и падении обломков. Данных о том, сколько вреда нанесли военным целям России, пока нет.

Однако журналисты отметили, что за 3 недели ожесточенных боев эта группировка России дорогой ценой захватила цепь приграничных сел и превратила Волчанск в поле битвы.

И остановили продвижение врага только быстрые действия украинских подразделений подкрепления. В частности, 36 бригады морской пехоты, 71 егерской бригады и элитной 82 десантно-штурмовой бригады.

Обратите внимание! Взрывы в Белгороде прогремели в ночь на 1 июня. В частности, было ориентировочно 40 взрывов за 15 минут. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков заявил только об отсутствии света в двух селах в Белгородской области.

Что известно о разрешении бить оружием Запада по России