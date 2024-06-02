Ведь именно из Белгорода и других близлежащих городов Россия с 10 мая атакует украинские приграничные населенные пункты. Враги обстрелами, вероятно, пытаются прорвать украинские рубежи и продвинуться в сторону Харькова.
Заметьте у Зеленского подтвердили, что США разрешили бить их оружием по России, но с некоторыми нюансами
Что известно об атаке с HIMARS по Белгороду
Соединенные Штаты Америки в пятницу, 31 мая 2024 года, разрешили Украине бить их оружием по территории России.
В Белом доме заверили, что разрешение касается не только приграничных участков с Харьковщиной, а всего региона на Севере, где россияне обстреливают Украину.
Это желанный шаг, который позволит нам теперь лучше защитить Украину и украинцев от российского террора и попыток развернуть войну,
– заявил Зеленский фактически перед ударом ВСУ по Белгороду.
Ведь 31 мая росСМИ написали, что зафиксировали звуки воздушной тревоги и огненные пуски батарей ПВО, когда украинские ракеты атаковали Белгород.
Российские пропагандисты заявили о сбитии 14 ракет и падении обломков. Данных о том, сколько вреда нанесли военным целям России, пока нет.
Однако журналисты отметили, что за 3 недели ожесточенных боев эта группировка России дорогой ценой захватила цепь приграничных сел и превратила Волчанск в поле битвы.
И остановили продвижение врага только быстрые действия украинских подразделений подкрепления. В частности, 36 бригады морской пехоты, 71 егерской бригады и элитной 82 десантно-штурмовой бригады.
Что известно о разрешении бить оружием Запада по России
- Бить западным оружием по территории России 31 мая разрешили США. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разрешение касается непосредственно атак на вражеских солдат, которые сосредоточены с другой стороны границы, то есть ударов по военным целям.
- Всего по состоянию на 31 мая уже 13 стран разрешили ВСУ использовать их оружие для атак по России. В частности, говорится о Франции, Литве, Латвии, Канаде, Швеции, Эстонии, Польше, Финляндии, Чехии, Великобритании, Нидерландах, Германии и США.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что россиянам придется отходить. Ведь Украина сможет наносить удары по пусковым установкам С-300 и не только.