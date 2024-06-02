Адже саме з Бєлгорода та інших прилеглих міст Росія з 10 травня атакує українські прикордонні населені пункти. Вороги обстрілами, ймовірно, намагаються прорвати українські рубежі та просунутися в сторону Харкова.

Зауважте У Зеленського підтвердили, що США дозволили бити їхньою зброєю по Росії, але з деякими нюансами

Що відомо про атаку з HIMARS по Бєлгороду

Сполучені Штати Америки в п'яницю, 31 травня 2024 року, дозволили Україні бити їхньою зброєю по території Росії.

У Білому домі запевнили, що дозвіл стосується не тільки прикордонних ділянок з Харківщиною, а всього регіону на Півночі, де росіяни обстрілюють Україну.

Це бажаний крок, який дозволить нам тепер краще захистити Україну та українців від російського терору та спроб розгорнути війну,

– заявив Зеленський фактично перед ударом ЗСУ по Бєлгороду.

Адже 31 травня росЗМІ написали, що зафіксували звуки повітряної тривоги та вогняні пуски батарей ППО, коли українські ракети атакували Бєлгород.

Російські пропагандисти заявили про збиття 14 ракет та падіння уламків. Даних про те, скільки шкоди завдали військовим цілям Росії, наразі не немає.

Проте журналісти зауважили, що за 3 тижні запеклих боїв це угруповання Росії дорогою ціною захопило ланцюг прикордонних сіл і перетворило Вовчанськ на поле битви.

І зупинили просування ворога тільки швидкі дії українських підрозділів підкріплення. Зокрема, 36 бригади морської піхоти, 71 єгерської бригади та елітної 82 десантно-штурмової бригади.

Зверніть увагу! Вибухи в Бєлгороді пролунали у ніч на 1 червня. Зокрема, було орієнтовно 40 вибухів за 15 хвилин. Губернатор російського регіону Вячєслав Гладков заявив тільки про відсутність світла у двох селах у Білгородській області.

Що відомо про дозвіл бити зброєю Заходу по Росії