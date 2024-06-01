Таке рішення дозволить Україні виконати певні завдання та змусить російських окупантів відійти з прикордоння. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у розмові з 24 Каналом поділився, як наша держава може використати дозвіл бити по Росії.

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Чого чекати після дозволу бити по Росії

Днями президент США Джо Байден скасував обмеження на використання Україною американської зброї для ураження цілей на території Росії. Водночас мовиться не лише про території, розташовані поблизу Харківської області, а й Сумщини.

Дозвіл поки обмежений з метою моніторингу реакції Росії – чи не буде ескалації.

На думку Мусієнка, потрібно продемонструвати, як Україна злагоджено діє з партнерами й дотримується компромісних рішень та не виходить за дозволені межі.

Далі будь-які обмеження скасують, з'явиться більше видів зброї, а також територій та потенційних цілей, по яких можна завдати ударів.

Навіть 50 кілометрова зона від Харківщини у бік Бєлгорода вирішить певні завдання. До прикладу, Сили оборони зможуть відтіснити російські війська з Грайворона, розташованого за 10 – 15 кілометрів від кордону з Україною.

Мусієнко пояснив, що наша держава може використати дозвіл на використання західної зброї по російській території наступним чином:

не давати противнику відносно вільно почуватися, формувати угруповання та звозити їх з Ленінградської області та інших регіонів;

бити по артилерії, яка обстрілює Харківщину та Сумщину;

завдавати ударів по пускових установках С-300;

відтіснити росіян, аби вони не змогли перейти кордон, як було з початком наступу на Харківську область 10 травня.

Тоді вони перебігали, пішки заходили. Зараз так вже не вдасться. Наші сили там доволі інтенсифікують, активізуються. Тому росіянам доведеться трохи відійти. Це точно. Щоб їх не було в цій прикордонній смузі. Щоб вони тут не гуртувалися, не доукомплектувалися та не готувалися до вторгнення. Їх потрібно звідти відкидати. Це нам допоможе,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Які держави надали дозвіл