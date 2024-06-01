Такое решение позволит Украине выполнить определенные задачи и заставит российских оккупантов отойти с приграничья. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в разговоре с 24 Каналом поделился, как наше государство может использовать разрешение бить по России.

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Чего ждать после разрешения бить по России

На днях президент США Джо Байден отменил ограничения на использование Украиной американского оружия для поражения целей на территории России. В то же время говорится не только о территории, расположены вблизи Харьковской области, но и Сумщины.

Разрешение пока ограничено с целью мониторинга реакции России – не будет ли эскалации.

По мнению Мусиенко, нужно продемонстрировать, как Украина слаженно действует с партнерами и придерживается компромиссных решений и не выходит за разрешенные пределы.

Далее любые ограничения отменят, появится больше видов оружия, а также территорий и потенциальных целей, по которым можно нанести удары.

Даже 50 километровая зона от Харьковщины в сторону Белгорода решит определенные задачи. К примеру, Силы обороны смогут оттеснить российские войска из Грайворона, расположенного в 10 – 15 километрах от границы с Украиной.

Мусиенко объяснил, что наше государство может использовать разрешение на использование западного оружия по российской территории следующим образом:

не давать противнику относительно свободно чувствовать себя, формировать группировки и свозить их из Ленинградской области и других регионов;

бить по артиллерии, которая обстреливает Харьковскую и Сумскую области;

наносить удары по пусковым установкам С-300;

оттеснить россиян, чтобы они не смогли перейти границу, как было с началом наступления на Харьковскую область 10 мая.

Тогда они перебегали, пешком заходили. Сейчас так уже не удастся. Наши силы там довольно интенсифицируют, активизируются. Поэтому россиянам придется немного отойти. Это точно. Чтобы их не было в этой пограничной полосе. Чтобы они здесь не собирались, не доукомплектовывались и не готовились к вторжению. Их нужно оттуда отбрасывать. Это нам поможет,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Какие государства предоставили разрешение