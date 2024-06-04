Соответствующий кадр в своем телеграм-канале 4 июня распространило издание "Радио Свобода".

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Появился спутниковый снимок поврежденного С-300/400

Во вторник, 4 мая, в издании "Радио Свобода" показали спутниковый снимок поврежденного С-300/400, по которому на выходных, 1 – 2 июня, ударили защитники Украины.

Так, на снимке можно заметить сгоревшие пусковые установки ЗРК и поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара.



Спутниковый снимок последствий удара по С-300/400 оккупантов / Фото "Радио Свобода"

В "Радио Свобода" отмечают, что это был один из первых ударов по российской территории с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS после того, как администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области.

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