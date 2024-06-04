Соответствующий кадр в своем телеграм-канале 4 июня распространило издание "Радио Свобода".
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Появился спутниковый снимок поврежденного С-300/400
Во вторник, 4 мая, в издании "Радио Свобода" показали спутниковый снимок поврежденного С-300/400, по которому на выходных, 1 – 2 июня, ударили защитники Украины.
Так, на снимке можно заметить сгоревшие пусковые установки ЗРК и поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара.
Спутниковый снимок последствий удара по С-300/400 оккупантов / Фото "Радио Свобода"
В "Радио Свобода" отмечают, что это был один из первых ударов по российской территории с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS после того, как администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области.
Силы обороны ударили по ЗРК россиян: что известно
- На днях по сети распространялось видео, на котором видно результат поражения ЗРК С-300/400 на территории Белгородской области. По предварительной информации, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.
- Отмечалось, что согласно обнародованной информации, Силы обороны атаковали вражескую технику во временном промежутке 1 – 2 июня 2024 года.
- Предварительно, потерь среди личного состава врага нет.