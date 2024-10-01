Информации об этом оружии минимум, ведь Владимир Зеленский назвал его среди других разработок, в частности, ракеты-дрона "Паляницы". Поэтому название или характеристики новой баллистической ракеты пока остаются тайной.

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Зеленский заявил о новой украинской баллистической ракете

Уже применяем совершенно новый класс украинского оружия – дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Работают другие виды наших дальнобойных дронов, работают морские дроны на защиту Украины. Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета. Каждый может увидеть, как срабатывают и наши "Нептуны",

– сказал гарант.

По его словам, Украина способна производить ежегодно 4 миллиона дронов, уже законтрактовано более 1 миллиона. Государство производит 15 – 20 САУ "Богдана" в месяц. В Украине создали новую ремонтную базу для техники, в июне сошла с конвейера первая отремонтированная в Украине немецкая БМП Marder.

"Если когда-то, годы назад, украинская "оборонка" имела, к сожалению, беспомощный вид, то сейчас это отрасль, которая на пути к лидерству как минимум в Европе. Сейчас это индустрии, которыми Украина может снова по праву гордиться", – завершил президент.

Интересно! Словами о работе "Нептунов" Зеленский, вероятно, подтвердил предположение экспертов о том, что Украина все же модернизировала противокорабельные ракеты и научила их поражать наземные цели. По крайней мере за несколько ударов по наземным целям оккупантов взяли ответственность ВМС.