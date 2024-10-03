Серед представлених зразків – протитанковий ракетний комплекс "Стугна", самохідна артилерійська установка "Богдана", безпілотники тощо. Про це повідомили в Міноборони.

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Українська зброя, яка довела свою ефективність на полі бою

Новітні зразки зброї українського виробництва на одному з військових полігонів презентував міжнародним партнерам заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Були представлені протитанковий ракетний комплекс "Стугна", самохідна артилерійська установка "Богдана", бронеавтомобілі, роботизовані системи, зокрема, наземні дрони-камікадзе і машини для розмінування.

Партнерам показали унікальну українську зброю / Фото Міноборони

Також учасники приділили увагу безпілотним літальним апаратам, – від малих FPV-дронів до великих ударних БпЛА, здатних проникати вглиб території ворога.

Представники міністерства й іноземні партнери обговорили перспективи співпраці у сфері оборони. Також під час презентації Дмитро Кліменков наголосив на важливості інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

Ми маємо унікальні розробки, які вже пройшли випробування в боях та допрацьовані розробниками до певного еталона. Запрошуємо світових виробників зброї та інвесторів до співпраці, щоб разом зміцнити нашу обороноздатність,

– підкреслив заступник міністра оборони.

До речі, у відомстві зауважили, що представники іноземних країн і підприємств висловили значний інтерес до української оборонної промисловості. Міноборони буде розвивати ці відносини та сприяти створенню нових можливостей для спільних розробок.

Презентація української зброї: дивіться відео



