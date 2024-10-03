Среди представленных образцов – противотанковый ракетный комплекс "Стугна", самоходная артиллерийская установка "Богдана", беспилотники и тому подобное. Об этом сообщили в Минобороны.

Смотрите также Может стать ночным ужасом для врага: что известно о новом гибридном оружии "Паляница"

Украинское оружие, которое доказало свою эффективность на поле боя

Новейшие образцы оружия украинского производства на одном из военных полигонов представил международным партнерам заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Были представлены противотанковый ракетный комплекс "Стугна", самоходная артиллерийская установка "Богдана", бронеавтомобили, роботизированные системы, в частности наземные дроны-камикадзе и машины для разминирования.

Партнерам показали уникальное украинское оружие / Фото Минобороны

Также участники уделили внимание беспилотным летательным аппаратам – от малых FPV-дронов до больших ударных БПЛА, способных проникать вглубь территории врага.

Представители министерства и иностранные партнеры обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны. Также во время презентации Дмитрий Клименков отметил важность инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Мы имеем уникальные разработки, которые уже прошли испытания в боях и доработаны разработчиками до определенного эталона. Приглашаем мировых производителей оружия и инвесторов к сотрудничеству, чтобы вместе укрепить нашу обороноспособность,

– подчеркнул заместитель министра обороны.

Кстати, в ведомстве отметили, что представители иностранных стран и предприятий выразили значительный интерес к украинской оборонной промышленности. Минобороны будет развивать эти отношения и способствовать созданию новых возможностей для совместных разработок.

Презентация украинского оружия: смотрите видео