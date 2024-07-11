Понад 18 артилерійських установок "Богдана" надійдуть до України найближчими місяцями. Таку інформацію анонсувало Міноборони Данії.

Дивіться також Штучні проблеми: генерал-лейтенант у відставці відповів, чому F-16 досі немає в Україні

Розбудова оборонної промисловості України

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначає, що подібні домовленості мають значні логістичні переваги та водночас сприяють розбудові оборонної промисловості нашої держави. Він закликає міжнародних партнерів підтримати данську модель закупівель в Україні.

Можливості українців виробляти обладнання є більшими, ніж фінансування, яке вони мають зараз,

— заявив глава Міноборони Данії.

Ще навесні Троельс Лунд Поульсен відвідав низку підприємств оборонної промисловості в Києві. Так, за його словами, Данія гарантує, що техніка, яку потребують українці на фронті, може бути виготовлена ​​та доставлена ​​швидко. А саме артилерійські знаряддя українського виробництва відіграють центральну роль як пілотний проект.

Що відомо про САУ "Богдана"

С22 "Богдана" – самохідна артилерійська установка, котра оснащена калібром 155 мм. Виробництво установки розпочалося у 2015 році. А офіційно прийняли гаубицю на озброєння Збройних сил у 2023 році.

Раніше стало відомо, що в Україні розробили роботизовану кулеметну турель Wolly. Вона допомогає нашим військовим вести вогонь по ворогу з окопів.