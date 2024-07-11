Более 18 артиллерийских установок "Богдана" поступят в Украину в ближайшие месяцы. Такую информацию анонсировало Минобороны Дании.

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Развитие оборонной промышленности Украины

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отмечает, что подобные договоренности имеют значительные логистические преимущества и одновременно способствуют развитию оборонной промышленности нашего государства. Он призывает международных партнеров поддержать датскую модель закупок в Украине.

Возможности украинцев производить оборудование являются большими, чем финансирование, которое они имеют сейчас,

- заявил глава Минобороны Дании.

Еще весной Троельс Лунд Поульсен посетил ряд предприятий оборонной промышленности в Киеве. Так, по его словам, Дания гарантирует, что техника, в которой нуждаются украинцы на фронте, может быть изготовлена и доставлена быстро. А именно артиллерийские орудия украинского производства играют центральную роль как пилотный проект.

Что известно о САУ "Богдана"

С22 "Богдана" – самоходная артиллерийская установка, которая оснащена калибром 155 мм. Производство установки началось в 2015 году. А официально приняли гаубицу на вооружение Вооруженных сил в 2023 году.

Ранее стало известно, что в Украине разработали роботизированную пулеметную турель Wolly. Она помогает нашим военным вести огонь по врагу из окопов.