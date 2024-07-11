Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко озвучил мнение 24 Канала, что передача самолетов будет постепенной. Он убежден, что F-16 могли появиться в Украине еще в конце 2023 года.

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Срок передачи истребителей меняют

По мнению Романенко, американцы делают заявления, которые дискредитируют высказывания европейских политиков. Он считает, что все разговоры вокруг проблемных вопросов, которые якобы влияют на передачу Украине истребителей – искусственно созданы.

Уже переносят срок передачи с лета на осень. Есть сложности? Есть, были и будут дальше. Есть угроза, что самолеты будут сбивать, но это война! Нам нужен инструмент, чтобы это все меньше удавалось россиянам. Надо быть решительными! Мы уже сняли розовые очки, стали прагматичными,

– озвучил Романенко.

Военный эксперт отметил, что после удара по "Охматдету" представитель Белого дома Кибри заявил о том, что в их политике не произошло никаких изменений, а вот украинцы наоборот ожидали, что все изменится после такой трагедии, что будет решительная реакция со стороны США.

Заявление Зеленского по F-16 на саммите НАТО

Владимир Зеленский 9 июля во время саммита НАТО в Вашингтоне озвучил, что Украине нужно такое количество истребителей F-16, которое позволит ей стать конкурентоспособной против России в воздушном пространстве. Россия ежедневно использует против Украины 300 самолетов. Украине обещают передать 10 – 20. По мнению Зеленского, ВСУ должны получить хотя бы 128 истребителей.

Передать самолеты F-16 согласились пока только европейские страны-партнеры, США в этом процессе передачи играют роль координатора. Как страна-производитель, они предоставляли разрешение передать Украине эти истребители. В частности, Нидерланды вслед за Данией планируют это сделать осенью 2024 года.