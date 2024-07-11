Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко озвучив думку 24 Каналу, що передача літаків буде поступовою. Він переконаний, що F-16 могли з'явитися в Україні ще в кінці 2023 року.

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Термін передачі винищувачів змінюють

На думку Романенка, американці роблять заяви, які дискредитують вислови європейських політиків. Він вважає, що всі розмови довкола проблемних питань, які начебто впливають на передачу Україні винищувачів – штучно створені.

Вже переносять термін передачі з літа на осінь. Є складності? Є, були й будуть далі. Є загроза, що літаки будуть збивати, але це війна! Нам потрібен інструмент, щоб це все менше вдавалося росіянам. Треба бути рішучими! Ми вже зняли рожеві окуляри, стали прагматичними,

– озвучив Романенко.

Військовий експерт зауважив, що після удару по "Охматдиту" представник Білого дому Кібрі заявив про те, що в їхній політиці не відбулося жодних змін, а от українці навпаки очікували, що все зміниться після такої трагедії, що буде рішуча реакція з боку США.

Заява Зеленського щодо F-16 на саміті НАТО

Володимир Зеленський 9 липня під час саміту НАТО у Вашингтоні озвучив, що Україні потрібна така кількість винищувачів F-16, яка дозволить їй стати конкурентоспроможною проти Росії в повітряному просторі. Росія щодня використовує проти України 300 літаків. Україні обіцяють передати 10 – 20. На думку Зеленського, ЗСУ мають отримати хоча б 128 винищувачів.

Передати літаки F-16 зголосилися поки що тільки європейські країни-партнерки, США в цьому процесі передачі відіграють роль координатора. Як країна-виробник, вони надавали дозвіл передати Україні ці винищувачі. Зокрема, Нідерланди слідом за Данією планують це зробити восени 2024 року.