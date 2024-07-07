Министерство обороны, к слову, уже законтрактовало роботизированные пулеметные турели Wolly. Подробнее о том, как работают эти боевые модули 24 Каналу рассказал председатель наблюдательного совета DevDroid Олег Проць.

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Роботизированная турель Wolly

Любая разработка начинается с анализа проблемы и запроса от военных. В ходе работы с тем или иным запросом появляется модель, которую в дальнейшем проверяют на практике.

Не стала исключением и разработка Wolly. Мы понимали, что введение окопной войны приводит к серьезным потерям среди военных. Ребятам нужны не только FPV, но и что-то при использовании в окопах. Соответственно мы начали работать над решениями для пулеметчика, которое позволит ему эффективно вести огонь из безопасного места, не подвергая свою жизнь риску,

– подчеркнул Олег Проць.

Так, DevDroid создал роботизированную пулеметную турель Wolly. Они предназначены для монтирования на них пулеметов калибра 7,62 мм, в частности советских ПКТ. Оператор комплекса может вести огонь дистанционно на расстоянии до 100 метров от турели. Управление модулем осуществляется через планшет и геймпад. Он может автономно работать 130 часов и имеет вес 30 килограммов (без учета веса боекомплекта).

Это самая легкая турель не только в Украине, но и во всем мире.

"Есть огромный потенциал для развития с использованием искусственного интеллекта, темпы, которые мы взяли на сегодня – просто невероятные. Говоря о функционале, то у нас сейчас работает функция распознавания и автоматического наведения, сопровождение живой силы противника. Думаю, на сегодня никто не имеет такого функционала, – отметил Проць.

Упомянутые функции в разы облегчают работу на наблюдательных пунктах, в окопах и тому подобное.

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Украина – защищает, Россия – убивает Россия убивает

В Украине есть немало специалистов, которые хотят и могут работать в этой сфере, помогая военным на фронте.

Милтек отрасль сейчас движется к тому, чтобы заменить человека, который работает на передовой, роботизированной техникой. Если говорить языком цифр, то стоимость одного боевого модуля Wolly – это около 5% от суммы, которую государство выплачивает на обучение, обеспечение и в случае смерти военного – на выплаты семье,

– пояснил Проць.

Председатель наблюдательного совета DevDroid добавил, что пусть лучше разбиваются турели, чем человеческие жизни. Компания уже планирует наращивать темпы производства. Если же в Украине производят роботизированное оружие, чтобы сохранить жизнь военным, то в России – чтобы убивать.

"Но не стоит также недооценивать то, что происходит на России. У них большой военно-промышленный комплекс, на него выделяют много денег. Они пытаются покупать технологии за рубежом, как в случае с Ираном", – подчеркнул Проць.