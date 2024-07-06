Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что команда инженеров изобрела в 2023 году, представила и уже запустила в работу на полях Харьковщины первую машину для разминирования. Она прошла соответствующую проверку и имеет определенные особенности.

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"Важно, что эта машина может обнаруживать мины нажимного и дистанционного действия. Это украинская разработка, большинство деталей машины – отечественного производства. Почему нужны такие предприятия именно локальные? Потому что в случае подрыва есть возможность быстро ее отремонтировать здесь на месте", – рассказала Черненко.

После деоккупации Харьковщины разминировано 3% территории

Харьковские инженеры уже поставили на серийное производство такую машину, вторую готовят презентовать, чтобы в сентябре 2024 года она вышла работать в поле. По словам Черненко, несмотря на то, что в регион отправляют немало саперов и гуманитарных миссий из других стран, однако за время деоккупации удалось разминировать всего 3% территории. Этот процесс занимает много времени.

Хотелось бы, чтобы государство поддерживало украинские предприятия и вкладывало финансы для производства таких машин,

– отметила Черненко.

Директор Харьковского облдепартамента гражданской защиты Иван Сокол сообщил, что большинство разминирующих машин – зарубежного образца, это создает определенные проблемы. Чтобы провести их техосмотр, приходится технику вывозить из Харьковского региона в более безопасные области.

Если происходит подрыв, ломаются механизмы, то ждать ремонта приходится до полугода. Поэтому украинские инженеры активно работают над тем, чтобы создать отечественный механизм, который можно будет как можно быстрее запустить в работу и в короткие сроки ремонтировать.