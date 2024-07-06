Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що команда інженерів винайшла у 2023 році, представила та вже запустила в роботу на полях Харківщини першу машину для розмінування. Вона пройшла відповідну перевірку та має певні особливості.

Дивіться також Вибухнуло в руках дитини: на Харківщині відбулося три страшних підриви за тиждень

"Важливо, що ця машина може виявляти міни натискної та дистанційної дії. Це українська розробка, більшість деталей машини – вітчизняного виробництва. Чому потрібні такі підприємства саме локальні? Бо в разі підриву є можливість швидко її відремонтувати тут на місці", – розповіла Черненко.

Після деокупації Харківщини розміновано 3% території

Харківські інженери вже поставили на серійне виробництво таку машину, другу готують презентувати, щоб у вересні 2024 року вона вийшла працювати в поле. Зі слів Черненко, не дивлячись на те, що в регіон відправляють чимало саперів та гуманітарних місій з інших країн, однак за час деокупації вдалося розмінувати всього 3% території. Цей процес займає багато часу.

Хотілося б, щоб держава підтримувала українські підприємства і вкладала фінанси задля виробництва таких машин,

– наголосила Черненко.

Директор Харківського облдепартаменту цивільного захисту Іван Сокол повідомив, що більшість розмінувальних машин – закордонного зразка, це створює певні проблеми. Для того, щоб провести їх техогляд, доводиться техніку вивозити з Харківського регіону в більш безпечні області.

Якщо стається підрив, ламаються механізми, то чекати ремонту доводиться до пів року. Тому українські інженери активно працюють над тим, щоб створити вітчизняний механізм, який можна буде якнайшвидше запустити в роботу і в короткі терміни ремонтувати.