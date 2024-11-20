Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что украинский военно-промышленный комплекс имеет большой потенциал, который оценили западные партнеры. Также баллистическая ракета украинского производства успешно прошла испытания.

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Есть только один вопрос

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества напомнил, что летом было много публикаций о состоянии украинского ВПК.

В частности, представители администрации президента США приезжали в Украину и отмечали, что ВПК с начала полномасштабного вторжения нарастил свои мощности в шесть раз. Его потенциал оценивается в 30 миллиардов долларов США. В то же время его мощности загружены лишь на треть.

Украина летом и осенью подписала ряд контрактов с западными компаниями по налаживанию производства оружия в нашей стране и по налаживанию производства Укроборонпрома за рубежом на мощностях западных компаний,

– отметил он.

Поэтому это все возможно, по его мнению, вопрос только в финансировании. Если какая-то страна не имеет запасов оружия, чтобы передать, то она может вкладываться деньгами в производство оружия в Украине. Например, таким путем идет Дания.

Украинское оружие, возможно, не такое высокотехнологичное, как западного образца, но дешевле в производстве. Та же САУ "Богдана", производство которой в количестве 18 единиц профинансировали датчане, была сделана в чрезвычайно короткие сроки – за 3 – 4 месяца.

В то же время ее ближайший конкурент САУ Caesar, которая намного точнее, но вместе с тем она и вдвое дороже.

Поэтому все мощности у нас есть. Главное, чтобы было налажено своевременное финансирование от наших партнеров, чтобы развивать наш потенциал. И, соответственно, чтобы это оружие конкурировало,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Например, страны Балтии уже присматриваются и думают контрактовать оружие украинского производства. В частности их заинтересовала вся линейка наших дронов, ракет и других видов вооружения.

Отметим, что президент Украины, презентуя План стойкости в Верховной Раде, анонсировал в 2025 году производство Украиной по меньшей мере 30 000 дальнобойных дронов. Ведь беспилотники компенсируют дефицит артиллерии в армии.

Также Зеленский поставил задачу изготовить 3 000 крылатых ракет и напомнил, что в Украине уже сделали длинные "Нептуны" и "есть первые поражения".