Про це заявила адвокатка Юлія Міхай-Седова, яка пояснила, як відбувається процедура вручення повістки. Юристка розповіла, що в повістці мають бути вказані дані керівника певного ТЦКСП, який її підписав.

До теми Які категорії мають право на відстрочку від мобілізації та як її отримати

Як відбувається вручення повістки без порушень

Адвокатка радить перевірити, чи дійсно вказаний підписант є керівником такого центру. Крім того, у повістці до її вручення мають вже бути вписані ПІБ та адреса людини, якій її вручають. При цьому Юлія Міхай-Седова наголосила, що дані мають бути вказані без помилок.

Вписувати ваші дані при вас з вашого паспорта – такі особи не мають права!,

– зазначила адвокатка.

Юристка додала, що спеціальність, яка вказана у військовому квитку, також має відповідати спеціальності, вказаній у повістці. Там же має бути зазначено: вид повістки, дата, час, місце, куди ви маєте прибути, документи, які потрібно мати при собі.

Повістка має бути скріплена печаткою та підписана військовим комісаром.

"Якщо в повістці, що вручається є будь-які з вищевказаних порушень, то цей факт доцільно зафіксувати на відео/фото – для використання надалі як доказів встановлених порушень", – повідомила адвокатка.

Які бувають повістки та хто може їх вручати

Адвокатка нагадала, що існує 4 види повісток:

повістка про уточнення облікових даних;

повістка про проходження військово-лікарської комісії (ВКЛ);

повістка — призов на строкову військову службу;

мобілізаційне розпорядження після того, як пройшли ВКЛ.

Також вручення повістки мають право здійснювати 5 категорій осіб:

органи місцевого самоврядування;

управителі багатоквартирних будинків;

керівники підприємств, установ, організацій;

керівники закладів освіти;

посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП).

В Україні триває воєнний стан

Президент Володимир Зеленський у серпні вирішив продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні. Після цього Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні на 90 днів – до 21 листопада. Також депутати підтримали продовження мобілізації.

Положення воєнного стану передбачають заборону на виїзд з України левової частини військовозобов'язаних у віці 18 – 60 років. 1 жовтня президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу. Також глава держави відклав осінню демобілізацію.

Зверніть увагу – Федоров про насильну мобілізацію на Запоріжжі: дивіться відео