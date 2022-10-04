Загальна мобілізація в Україні триватиме до закінчення воєнного стану. Юристка Анна Оржеховська стверджує, що працівники поліції, тероборони та ЗСУ не мають права роздавати громадянам повістки.

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За яких умов можна відмовитися від повістки і як це зробити

Ви можете відмовитися від отриманої повістки, якщо:

у ній неправильно вказане ваше прізвище, ім'я чи по батькові й ви вважаєте, що вона могла бути адресована комусь іншому;

її вручає людина, яка немає таких повноважень;

на ній відсутні печатка або підпис військового комісара.

Адвокат Сергій Новак розповів, що треба робити, якщо ви хочете відмовитися від повістки.

Перш за все, не підписуйте її. Повідомте, що ви відмовляєтеся від повістки й назвіть об'єктивну причину.

Після цього, уповноважені особи повинні скласти акт про відмову. Найкраще буде, якщо ви сфотографуєте цей акт чи знімете процес його оформлення на відео.

Важливо зауважити, що у вас повинно бути щонайменше 2 свідків, які б могли підтвердити причину відмови.

Видавати повістки людям з інших областей чи на блокпості – незаконно. Облік військовозобов’язаних здійснюється тільки за місцем їхнього проживання.

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Осіннього призову не буде: президент України підписав указ

Глава держави підписав указ про скасування осіннього призову для строковиків. Також він відтермінував демобілізацію тих, хто зараз служить.

Нагадаємо, що мобілізацію та воєнний стан продовжено до 21 листопада. Це і є основною причиною скасування призову.

Річ у тім, що військовозобов'язані поповнюють склад ЗСУ, тому необхідності призивати військових на строкову службу поки немає. Утім, варто зазначити, що таке рішення Володимира Зеленського ніяк не впливатиме на процес загальної мобілізації: там все продовжуватиметься без змін.

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