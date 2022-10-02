Під час дії воєнного стану продовжують вручати повістки, запрошуючи до військкоматів. Якщо вас на підприємстві змогли забронювати, то перейматися з цього приводу не варто. Ми ж розповімо, хто може здійснити цю процедуру онлайн.

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Кого можуть забронювати від мобілізації онлайн

Так, міністерство аграрної політики та продовольства України запустило спеціальний електронний сервіс. Він отримав назву Кабінет запитів на бронювання військовозобов'язаних.

Відповідний кабінет, підкреслив держсекретар міністерства Віктор Канцурак, створили для спрощення бронювання. З його допомогою можна не лише подати заявку, а й отримати її прискорену обробку. Але стосується це лише співробітників агропромислового комплексу, як ви вже зрозуміли.

Як подати заявку на бронь онлайн

Спочатку необхідно зайти до кабінету запитів на бронювання.

Після цього авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Це дозволить увійти до особистого кабінету й отримати покрокову інструкцію.

Під час першої авторизації рекомендуємо заповнити та зберегти реєстраційні дані. Для цього слід вибрати карту "Профіль організації".

Опісля внесення відповідної інформації, почніть формувати запит на бронювання або розбронювання. Зауважимо, що система не дає можливості вносити військово-облікові спеціальності, які неможливо забронювати.

Після формування запиту підпишіть його за допомогою КЕП. Відразу після цього вашу заявку автоматично відправлять на розгляд Мінагрополітики.

Згодом в особистому кабінеті ви матимете можливість побачити інформацію щодо статусу цього запиту. Якщо його розглянуть успішно, то біля нього висітиме напис "Розглянуто". Якщо ж надійде відмова – відображатиметься її причина.

Зауважимо, що бронювання співробітників аграрного сектору онлайн працює у тестовому режимі. Тож слід розуміти, що можуть виникати певні перебої з його роботою.

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