Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов объяснил, зачем нарушителям комендантского часа вручают повестки.

К теме Кого могут мобилизовать, а кого нет в 2023 году: подробное объяснение

Во время комендантского часа выявляют мужчин, которые вообще не стоят на учете

Максимов рассказал, что еще во время такого первого рейда оказалось, что в Украине много граждан, которые не только нарушают требования комендантского часа, но и требования законодательства о военной службе и воинской обязанности.

Я объясню, для чего они (рейды – 24 канала) проводятся. Это совместные действия полиции с подразделениями по охране наших центров комплектования с целью соблюдения гражданами требований комендантского часа. Когда состоялся первый рейд, мы поняли, что есть много граждан, которые нарушают не только требования комендантского часа, но и требования законодательства о военной службе и воинской обязанности,

– сказал он.

Полковник рассказал, что во время таких рейдов часто выявляют граждан, которые не состояли на воинском учете и не появлялись в военкоматы после оповещения.

Он также добавил, что никаких запретов относительно места вручения повесток в Украине нет. В законодательстве не прописано, что оповещение возможно только по определенному месту жительства или работы.

В каких случаях можно отказаться от повестки

Если в повестке указаны неправильные данные, от нее можно отказаться. Также ее можно отказаться принимать, если бумажку вручает неуполномоченное для этого лицо.

Обратите внимание, что в повестке должна стоять печать военкомата или подпись военного комиссара. Если этого нет – повестку можно не забирать и ответственности за отказ от повестки не будет.

После отказа и составления акта дело передают на рассмотрение руководителям центра комплектования. Если военнообязанный схитрил и нарушил правила воинского учета, с него могут взыскать штраф от 850 до 1 700 гривен.

Обратите внимание – Что нужно знать о вручении повесток в Украине: смотрите видео