В Украине не планируется увеличивать темпы мобилизации. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает 24 канал.

​Интересно Мобилизация в Украине: могут ли призвать студентов

Как проходит мобилизация в Украине

По словам Громова, мобилизация в Украине идет планово. Ежемесячно призываются военнообязанных на доукомплектование или формирование новых военных структур в соответствии с обстановкой на фронте и решениями руководства страны.

Существенного увеличения, активизации в проведении мобилизации нет,

– подчеркнул он.

Отметим! На всей территории Украины уже 8 месяцев продолжается всеобщая мобилизация. Призыву подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно. Однако только при условии, что военные действия на территории государства прекратятся раньше истечения срока их действия.

Мобилизация в Украине: основные моменты

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимив объяснил, для чего нарушителям комендантского часа вручают повестки. По его словам, есть много граждан, которые нарушают не только требования комендантского часа, но и требования законодательства о военной службе и воинской обязанности.

По закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации организации, государственные учреждения и предприятия могут бронировать своих работников. Теперь это возможно на 6 месяцев.

Срок службы во время военного положения зависит от нескольких факторов. В частности, во время войны мобилизованные несут службу либо до окончания особого периода войны, либо до объявления соответствующего решения о демобилизации.

Адвокат Кирилл Казак рассказал, что делать, когда повестка пришла по месту вашей работы. Ведь закон позволяет вручать военнообязанным повестки на работе.

Мужчины призывного возраста во время военного положения не могут выезжать за границу, но есть исключения. Однако ограниченно пригодные к военной службе не могут пересекать границу. Таких людей могут призвать на службу во время мобилизации, чтобы служить в тылу.

Больше об этом – В ОП рассказали, будет ли дополнительная мобилизация: смотрите видео