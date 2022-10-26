Украинское законодательство предусматривает, что студенты не подлежат призыву, если они учатся на дневной или дуальной форме обучения. Как сообщает 24 канал, это касается как учебных заведений, так и иностранных колледжей, университетов, высших школ и других образовательных учреждений.

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Но есть нюанс

Студенты, окончившие бакалавриат перед поступлением в магистратуру, временно не являются студентами, поэтому на них не распространяется право получения отсрочки от мобилизации, поскольку формально они в этот период не являются соискателями образования.

Кроме того, украинское законодательство предусматривает, что студенты могут вступить в ряды Вооруженных Сил добровольно.

Мобилизация в Украине: самое важное

Для обеспечения обороны государства мобилизация военнообязанных в Украине будет продолжаться и в 2023 году. Повестки в первую очередь получают военнообязанные мужчины в возрасте до 60 лет.

На фоне продления военного положения в Украине до 21 ноября власти могут продолжить всеобщую мобилизацию. Во время военного положения мобилизованные несут службу или до окончания особого периода войны или до объявления соответствующего решения о демобилизации.

Мужчины призывного возраста во время военного положения не могут выезжать за границу , но есть исключения. Однако ограниченно пригодные к военной службе не могут пересекать границу. Такие люди могут призвать на службу во время мобилизации, чтобы служить в тылу.

Перед отправкой на войну украинские воины проходят несколько этапов подготовки . В частности, для представителей офицерского состава, мобилизованных на особый период, предусмотрели подготовку на курсах переподготовки и повышения квалификации высших военных учебных заведений. Она продлится до трех месяцев.

Зеленский подписал закон, согласно которому женщины официально смогут становиться на военный учет исключительно по собственному согласию. В то же время, женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

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