Так, на всей территории Украины уже 8 месяцев продолжается всеобщая мобилизация. Призыву подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Прежде всего, те, кто имеет военный опыт. Сколько служат мобилизованные во время войны, информирует 24 канал.

К теме Кто может отменить мобилизацию в Украине и как долго она еще продлится

От чего зависят сроки службы во время войны

Срок воинской службы и порядок увольнения определены в Законе "О воинской обязанности и военной службе" и Положениях о прохождении гражданином военной службы в ВСУ.

В частности, окончанием прохождения военной службы считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Однако, во время военного положения мобилизованные несут службу в:

окончание особого периода – войны;

оглашение соответствующего решения о демобилизации.

Читайте также Выпускают ли за границу мужчин, ограниченно пригодных к военной службе

Отпуска во время военного положения

В соответствии с украинским законодательством на время действия военного положения отпуска для военнослужащих отменяются. Впрочем, предусмотрен ряд исключений.

Военнослужащим могут предоставлять отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. При этом денежное довольствие сохраняется. Однако отпуск может длиться не более 10 дней.

Обратите внимание! В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, после принятия которого украинские военнослужащие смогут брать отпуск 90 дней в году. Также наши защитники смогут уезжать за границу, чтобы встретиться с семьей.

Интересно Мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили, как готовят бойцов ВСУ

Владимир Зеленский отсрочил демобилизацию

30 сентября президент Украины отменил осенний призыв на срочную военную службу. Глава государства отсрочил демобилизацию. Соответствующий указ был обнародован на сайте президента.

В частности, изменения предполагают, что военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас в октябре – декабре 2022 года. Впрочем, не раньше объявления демобилизации.

Вас может заинтересовать – Будет ли в Украине дополнительная мобилизация: смотрите видео