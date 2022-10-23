В Министерстве обороны Украины пояснили, что мобилизованные проходят подготовку и учатся, прежде чем попадают в зону боевых действий.
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"В Вооруженных Силах Украины, в условиях действия военного положения, тренировка призванных по мобилизации осуществляется по программе базовой общевойсковой подготовки, с последующим обучением по определенной военно-учетной специальности", – сказали в минобороны.
Военная подготовка
Для представителей офицерского состава, мобилизованных на особый период, предусмотрели подготовку на курсах переподготовки и повышения квалификации высших военных учебных заведений. Она продлится до трех месяцев.
Кроме того, на подготовку отправляют контрактников и военнослужащих из воинских частей во время восстановления боеспособности. Относительно личного состава, не имевшего воинской службы, они получают базовую общевойсковую подготовку.
Как готовятся военные
В Минобороны объяснили, как проводят подготовку по общей мобилизации:
- офицерский состав тренируется в пяти высших военных учебных заведениях;
- для рядовых и сержантов предусмотрено 10 учебных центров ВСУ по нескольким направлениям.
Что касается подготовки военных, то она имеет следующие этапы:
- военнослужащие попадают в учебные центры. Там проходит базовая общевойсковая подготовка на срок до 30 дней;
- впоследствии личный состав имеет профессиональную подготовку до 30 дней;
- чтобы военнослужащие овладели новыми видами ВВТ, формы и способы ведения боевых действий проводят повышение квалификации. Это длится до 15 дней.
"Помимо этого, по результатам изучения материалов боевого опыта, изменений в обстановке на войне, с целью реагирования на нужды ВСУ, сроки и содержание обучения программ корректируются", – рассказали в Минобороны.
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