У Міністерстві оборони України пояснили, що мобілізовані проходять підготовку та вчаться перед тим, як потрапляють у зону бойових дій.

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"У Збройних Силах України, в умовах дії воєнного стану, тренування призваних по мобілізації здійснюється за програмою базової загальновійськової підготовки, з подальшим навчанням за визначеною військово-обліковою спеціальністю", – сказали у міноборони.

Військова підготовка

Для представників офіцерського складу, яких мобілізували на особливий період, передбачили підготовку на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації вищих військових навчальних закладів. Вона триватиме до трьох місяців.

Крім цього, на підготовку відправляють контрактників та військовослужбовців з військових частин під час відновлення боєздатності. Щодо особового складу, який не мав військової служби, то вони отримують базову загальновійськову підготовку.

Як готуються військові

У Міноборони пояснили, як проводять підготовку за загальною мобілізацією:

офіцерський склад тренується у п'яти вищих військових навчальних закладах;

для рядових та сержантів передбачили 10 навчальних центрів ЗСУ за кількома напрямами.

Щодо підготовки військових, то вона має такі етапи:

військовослужбовці потрапляють до навчальних центрів. Там відбувається базова загальновійськова підготовка терміном до 30 днів;

згодом особовий склад має фахову підготовку до 30 днів;

щоб військовослужбовці опанували нові види ОВТ, форми й способи ведення бойових дій проводять підвищення кваліфікації. Це триває до 15 діб.

"Крім цього, за результатами вивчення матеріалів бойового досвіду, змін в обстановці на війні, з метою реагування на потреби ЗСУ, терміни та зміст навчання програм корегуються", – розповіли в Міноборони.

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