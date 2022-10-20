Кому видають "білий квиток" і чи означає він відстрочку або звільнення від армії. Про це розповідає 24 канал.
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Що таке "білий квиток" та які категорії у ньому є
"Білий квиток" – так неофіційно називають військовий квиток чоловіків, які є непридатними до військової служби з якихось причин. Водночас військовий квиток – це документ, де прописано інформацію про придатність чи непридатність громадянина до військової служби.
Спершу експерти військово-лікарської комісії роблять висновок про те, може призовник служити в армії, чи ні. Згодом вони записують своє рішення у військовий квиток.
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Які бувають категорії "білого квитка" та що вони означають
Існує 3 категорії військових квитків. Варто зазначити, що лише третя передбачає звільнення від мобілізації.
- Категорія перша – обмежено придатний до військової служби;
- Категорія друга – непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;
- Категорія третя – непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.
Якщо у громадянина призовного віку перша або друга категорія "білого квитка", то при воєнному стані його, як і решту, можуть мобілізувати до війська. Проте, зауважимо, що цих людей, скоріш за все, відправлять у тил.
Обмежено придатного призовника не візьмуть у десантно-штурмові війська, морську піхоту чи плавсклад. Натомість йому можна нести службу в частинах забезпечення, військових комісаріатах та установах, чи навчальних закладах.
Чоловіки, що мають першу чи другу категорію "білого квитка" не мають права виїжджати з країни. Однак тим, у кого третя категорія, дозволено це робити за наявності документа, який би підтверджував непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.
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Як проходить медкомісія, що визначає придатність до служби
Після того, як військовозобов'язаний отримав повістку, йому необхідно прийти в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Там він має надати необхідні дані й документи, а також отримати повістку на проходження військово-лікарської комісії.
На медкомісії призовника оглядає хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог та дерматолог. На основі обстеження, лікарі роблять висновок про придатність чи непридатність до служби.
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