Кому видають "білий квиток" і чи означає він відстрочку або звільнення від армії. Про це розповідає 24 канал.

Читайте також Які професії в Україні не мобілізують: детальний перелік

Що таке "білий квиток" та які категорії у ньому є

"Білий квиток" – так неофіційно називають військовий квиток чоловіків, які є непридатними до військової служби з якихось причин. Водночас військовий квиток – це документ, де прописано інформацію про придатність чи непридатність громадянина до військової служби.

Спершу експерти військово-лікарської комісії роблять висновок про те, може призовник служити в армії, чи ні. Згодом вони записують своє рішення у військовий квиток.

Актуально Чи можуть в Україні мобілізувати студентів: у ДПСУ пояснили, за яких умов

Які бувають категорії "білого квитка" та що вони означають

Існує 3 категорії військових квитків. Варто зазначити, що лише третя передбачає звільнення від мобілізації.

Категорія перша – обмежено придатний до військової служби;

– обмежено придатний до військової служби; Категорія друга – непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

– непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час; Категорія третя – непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Якщо у громадянина призовного віку перша або друга категорія "білого квитка", то при воєнному стані його, як і решту, можуть мобілізувати до війська. Проте, зауважимо, що цих людей, скоріш за все, відправлять у тил.

Обмежено придатного призовника не візьмуть у десантно-штурмові війська, морську піхоту чи плавсклад. Натомість йому можна нести службу в частинах забезпечення, військових комісаріатах та установах, чи навчальних закладах.

Чоловіки, що мають першу чи другу категорію "білого квитка" не мають права виїжджати з країни. Однак тим, у кого третя категорія, дозволено це робити за наявності документа, який би підтверджував непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

До теми Скільки ще триватиме мобілізація в Україні

Як проходить медкомісія, що визначає придатність до служби

Після того, як військовозобов'язаний отримав повістку, йому необхідно прийти в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Там він має надати необхідні дані й документи, а також отримати повістку на проходження військово-лікарської комісії.

На медкомісії призовника оглядає хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог та дерматолог. На основі обстеження, лікарі роблять висновок про придатність чи непридатність до служби.

Зверніть увагу! Перед військово-лікарською комісією потрібно пройти певні обстеження. Мовиться про рентген органів грудної клітки, загальний аналіз крові, дослідження сечі, визначення групи крові та резус-належності, а також електрокардіографію (ЕКГ). Якщо людині більше ніж 40 років, вона мусить мати також дослідження крові на цукор та дані про внутрішньоочний тиск.

Зауважте – Дмітрій Пєсков заявив, що мобілізація в Росії продовжується: дивіться відео