Кому выдают "белый билет" и означает ли он отсрочку или освобождение от армии. Об этом рассказывает 24 канал.

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Что такое "белый билет" и какие категории в нем есть

"Белый билет" – так неофициально называют военный билет мужчин, которые непригодны к военной службе по каким-либо причинам. В то же время военный билет – это документ, где прописана информация о пригодности или непригодности гражданина к военной службе.

Сначала эксперты военно-врачебной комиссии делают вывод о том, может ли призывник служить в армии или нет. Потом они записывают свое решение в военный билет.

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Какие бывают категории "белого билета" и что они означают

Есть 3 категории военных билетов. Следует отметить, что только третья предусматривает освобождение от мобилизации.

Категория первая – ограниченно пригодный к военной службе;

– ограниченно пригодный к военной службе; Категория вторая – непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно годный в военное время;

– непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно годный в военное время; Категория третья – непригодный к военной службе с исключением из воинского учета.

Если у гражданина призывного возраста первая или вторая категория "белого билета", то во время военного положения его, как и всех остальных, могут мобилизовать в армию. Однако заметим, что этих людей, скорее всего, отправят в тыл.

Ограниченно пригодного призывника не возьмут в десантно-штурмовые войска, морскую пехоту или плавсостав. Вместо этого ему можно нести службу в частях довольствия, военных комиссариатах и учреждениях, или учебных заведениях.

Мужчины, имеющие первую или вторую категорию "белого билета", не имеют права уезжать из страны. Однако тем, у кого третья категория, разрешено это делать при наличии документа, подтверждающего непригодность к военной службе с исключением из воинского учета.

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Как проходит медкомиссия, определяющая пригодность к службе

После того как военнообязанный получил повестку, ему необходимо прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там он должен предоставить необходимые данные и документы, а также получить повестку на прохождение военно-врачебной комиссии.

На медкомиссии призывника осматривают хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог и дерматолог. На основе обследования врачи делают вывод о пригодности или непригодности к службе.

Обратите внимание! Перед военно-врачебной комиссией нужно пройти определенные обследования. Речь идет о рентгене органов грудной клетки, общем анализе крови, исследовании мочи, определении группы крови и резус-принадлежности, а также электрокардиографии (ЭКГ). Если мужчина старше 40 лет, он должен иметь также исследование крови на сахар и данные о внутриглазном давлении.

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