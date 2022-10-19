О том, кто имеет право на освобождение от призыва в ВСУ – читайте в материале 24 канала.
Важно Во время военного положения призыва на срочную службу не будет: Рада проголосовала за законопроект
Да, законом установлено, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации:
- научные,
- научно-педагогические,
- педагогические работники
Кроме того, освобождены от призыва на военную службу те, кто:
- Забронированы за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями;
- признаны в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев;
- мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) до 18 лет, или содержат ребенка-инвалида подгруппы А в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся инвалидом I или II группы, до достижения им 23 лет;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- заняты постоянным уходом за нуждающимися лицами;
- народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Крыма;
- другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.
Кого могут забронировать от мобилизации
Согласно тексту законопроекта, могут быть забронированы военнообязанные, работающие:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым представлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения представленных мобилизационных задач (заказов);
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей армии;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Отнесение хозяйствующих субъектов к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и в порядке, установленным КМУ.
Могут ли в Украине мобилизовать студентов
В Госпогранслужбе рассказали, что студенты не подлежат мобилизации. Однако действующие правила не позволяют им уехать за границу.
Речь идет о мужчинах, гражданах Украины, от 18 до 60 лет, поскольку для них вообще запрещен выезд за границу во время военного положения.
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