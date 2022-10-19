О том, кто имеет право на освобождение от призыва в ВСУ – читайте в материале 24 канала.

Важно Во время военного положения призыва на срочную службу не будет: Рада проголосовала за законопроект

Да, законом установлено, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации:

научные,

научно-педагогические,

педагогические работники

Обратите внимание! Однако только при работе в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования (по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки).

Кроме того, освобождены от призыва на военную службу те, кто:

Забронированы за органами государственной власти , другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями;

, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями; признаны в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев;

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) до 18 лет, или содержат ребенка-инвалида подгруппы А в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся инвалидом I или II группы, до достижения им 23 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за нуждающимися лицами;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Крыма;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Кого могут забронировать от мобилизации

Согласно тексту законопроекта, могут быть забронированы военнообязанные, работающие:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым представлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения представленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей армии;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Отнесение хозяйствующих субъектов к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и в порядке, установленным КМУ.

Могут ли в Украине мобилизовать студентов

В Госпогранслужбе рассказали, что студенты не подлежат мобилизации. Однако действующие правила не позволяют им уехать за границу.

Речь идет о мужчинах, гражданах Украины, от 18 до 60 лет, поскольку для них вообще запрещен выезд за границу во время военного положения.

Обратите внимание! В Украине 24 февраля было введено военное положение. Это явилось ответом на войну, которую Россия начала против Украины. После этого в Украине объявили мобилизацию, которая продлится, по меньшей мере, до 21 ноября – актуальная дата завершения военного положения.

Достойно внимания – Путин заявил, что мобилизация в России закончится до ноября: смотрите видео