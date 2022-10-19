Про те, хто має право на звільнення від призову у ЗСУ – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Під час воєнного стану призову на строкову службу не буде: Рада проголосувала за законопроєкт

Так, законом встановлено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

наукові,

науково-педагогічні,

педагогічні працівники.

Зверніть увагу! Однак лише за умови роботи в наукових установах і організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки).

Крім того, звільнені від призову на військову службу ті, хто:

заброньовані за органами державної влади , іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;

, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями; визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців;

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або утримують дитину-інваліда підгрупи А віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Криму;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Кого можуть забронювати від мобілізації

Згідно з текстом законопроєкту, можуть бути заброньовані військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб армії;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими КМУ.

Чи можуть в Україні мобілізувати студентів

У Держприкордонній службі розповіли, що студенти не підлягають мобілізації. Однак чинні правила не дозволяють їм виїхати за кордон.

Мовиться про чоловіків, громадян України, від 18 до 60 років, оскільки для них загалом заборонено виїзд за кордон під час воєнного стану.

Зверніть увагу! В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан. Це стало відповіддю на війну, яку Росія почала проти України. Після цього в Україні оголосили мобілізацію, яка триватиме щонайменше до 21 листопада – актуальна дата завершення воєнного стану .

Варте уваги – Путін заявив, що мобілізація у Росії закінчиться до листопада: дивіться відео