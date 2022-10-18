На початку жовтня президент Зеленський підписав указ про скасування цьогорічного осіннього призову на строкову службу. 18 жовтня Верховна Рада ухвалила закон №8109, що продовжує логіку прийнятого президентом рішення.

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Призову строковиків не буде до закінчення воєнного стану

В ухваленому в цілому законопроєкті "щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій" зазначено, що під час воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

Окрім того, Железняк написав, що призовні комісії тепер розглядатимуть питання:

організації медичного огляду для осіб, які перебувають на військовому обліку та досягли 27-річного віку. Тобто медики вирішуватимуть, чи знімати з військового обліку таких чоловіків.

Видачі направлення призовникам, які самі захотіли вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів. Це направлення потрібно для проходження випробувань та складання вступних іспитів.

Зверніть увагу! За відповідні зміни до законопроєкту проголосували 318 народних депутатів.

Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський підписував указ, що скасовує весняний призов. Вочевидь, після ухвалення цього законопроєкту йому цього робити більше не доведеться.

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