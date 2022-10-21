В Украине существует закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Он предусматривает бронирование работников, передает 24 канал.
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В законе говорится, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие в следующих учреждениях:
- в органах государственной власти;
- органах местного самоуправления;
- на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи.
Следовательно, такие военнообязанные не подлежат службе в военном резерве и могут работать на своих должностях. В настоящее время эта отсрочка действует на 6 месяцев.
Кого нельзя бронировать
Военнообязанных можно бронировать по алгоритму, определенному в постановлении Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения". Указ также распространяется на банки, работающие в условиях особого периода.
Объемы бронирования военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, определяются с учетом необходимости обеспечения функционирования указанных органов в условиях правового режима военного положения.
Что касается объемов бронирования, то их определяют с учетом определенной для предприятий мобилизационной задачи. Запрещено бронировать военнообязанных со следующими военно-учетными специальностями:
- рядового, сержантского и старшинского состава;
- офицерского состава по группам ВОС.
Когда бронирование отменяется
Руководители учреждений и предприятий могут подавать соответствующие предложения с обоснованием в государственные администрации. После этого проработанные предложения попадают в Министерство обороны Украины на согласование.
Отсрочка аннулируется, когда истекает срок ее действия, завершается выполнение или отменяется задание учреждения по удовлетворению потребностей ВСУ, орган государственной власти ликвидируют, увольняют военнообязанного.
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Мобилизация в Украине: последние новости
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- Если женщины добровольно становятся на военный учет, все равно могут выезжать за границу.
- Мужчин не будут призывать на срочную службу. Верховная рада приняла законопроект.