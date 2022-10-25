Мобилизация в Украине будет продолжаться, ведь наша армия нуждается в доукомплектовании. Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов рассказал о мобилизации в 2023 году.

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Мобилизация 2023: что известно

По словам Максимива, повестки в первую очередь получают военнообязанные мужчины.

Нас ждет победа, уничтожение врагов и освобождение родной земли. Дай Бог, чтобы это было в 2023 году. Я так думаю, что мобилизационные мероприятия будут проводиться, это необходимость. Пока мы воюем – должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши земли.

– сказал он.

Также Максимив отметил, что в настоящее время в Украине продолжается самая высокая степень мобилизационных мероприятий, что может свидетельствовать о народном подъеме, который наблюдался в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что на всей территории Украины уже 8 месяцев идет общая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.

Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно. Однако только при условии, что военные действия на территории государства прекратятся раньше истечения срока их действия.

Мобилизация в Украине: последние новости

Недавно советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов рассказал, что в настоящее время в Украине не предусмотрены новые волны мобилизации. По его словам, есть большое количество желающих, есть возможность проходить подготовку как в Украине, так и за рубежом.

Максимив объяснил, для чего нарушителям комендантского часа вручают повестки.

Алексей Арестович объяснил, что может возникнуть необходимость мобилизовать, например, несколько десятков тысяч человек.

В Госпогранслужбе рассказали, подлежат ли мобилизации украинские мужчины-студенты. Также там объяснили, смогут ли они уехать за границу.

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