Мобілізація в Україні буде продовжуватися, адже наша армія потребує доукомплектування. Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів розповів про мобілізацію у 2023 році.

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Мобілізація 2023 року: що відомо

За словами Максиміва, наразі повістки першочергово отримують військовозобов'язані чоловіки віком до 60 років.

На нас чекає перемога, знищення ворогів і звільнення рідної землі. Дай Бог, щоб це було 2023 року. Я так думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки ми воюємо – повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі,

– сказав він.

Також Максимів зазначив, що наразі в Україні триває найвищий ступінь мобілізаційних заходів, що може свідчити про народний підйом, який спостерігався на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що на всій території України вже 8 місяців триває загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років.

Мобілізація та воєнний стану можуть бути припинені достроково. Проте лише за умови, що воєнні дії на території держави припиняться раніше від завершення терміну їхньої дії.

Мобілізація в Україні: останні новини

Нещодавно радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов розповів, що нині в Україні не передбачено нових хвиль мобілізації. За його словами, є велика кількість охочих, є можливість проходити підготовку, як в Україні, так і за кордоном.

Максимів пояснив, для чого порушникам комендантської години вручають повістки.

Олексій Арестович пояснив, що може виникнути потреба мобілізувати, наприклад, декілька десятків тисяч людей.

У Держприкордонній службі розповіли, чи підлягають мобілізації українські чоловіки-студенти. Також там пояснили, чи зможуть вони виїхати за кордон.

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