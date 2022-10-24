Таку думку 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Раніше повідомлялось про те, що в Україні можуть запровадити цільову мобілізацію.
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Нині не передбачено нових хвиль мобілізації
Смірнов розповів, що нині в Україні не передбачено нових хвиль мобілізації. Мобілізація нині має характер не хвиль, а доукомплектації. Є велика кількість охочих, є можливість проходити підготовку, як в Україні, так і за кордоном.
Цей мобілізаційний ресурс буде висококваліфікованим. Можливість поїхати в ту чи іншу країну підготуватись,
– зазначив радник міністра внутрішніх справ України.
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Проблем з мотивацією немає
Він продовжив, що проблем з мотивацією у наших військових, у наших людей немає. А отже і проблем з мобілізацією немає. Немає проблем з тим, що призвати людей, які дійсно цього хочуть.
"У нас повістки просто так не роздають. Були окремі історії, зокрема, для порушників комендантської години тощо. Є велика кількість посад, яка потрібна в тому числі в глибокому тилу, а бійці, які хочуть воювати, захищати свою країну і мають достатню мотивацію, зможуть переміститись у зону бойових дій", – зауважив Смірнов.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Відомо, що порушникам комендантської години роздають повістки. Вочевидь, їх продовжуватимуть роздавати й надалі.
- Чоловіки призовного віку під час воєнного стану не можуть виїжджати за кордон, за винятком деяких виключень. Проте обмежено придатні до військової служби не можуть перетинати кордон.
- В Україні триває третя хвиля мобілізації. Люди тренуються на об'єктах ЗСУ та полігонах країн-членів НАТО.