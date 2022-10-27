У Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території, а також зосереджує зусилля на стримуванні ЗСУ на окремих напрямках. Водночас вони не припиняють наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Ворожі обстріли тривають

Росіяни продовжують обстрілювати позиції українських військ вздовж лінії зіткнення та здійснювати фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі Дніпра. також окупанти активно ведуть повітряну розвідку.

Окрім цього, вони досі б'ють по критичній інфраструктурі та будинках цивільних, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Зокрема, протягом доби 27 жовтня загарбники:

завдали 3 авіаційних ударів,

здійснили 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не має. Білорусь продовжує підтримувати військове вторгнення Росії в Україну, надаючи окупантам у розпорядження свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Тому загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, включно із залученням ударних БпЛА, досі існує.

На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли:

на Слобожанському напрямку – з території Росії з використанням артилерії різних типів в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам'янка, Красне, Стариця;

на Куп'янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Фиголівка;

на Лиманському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське та Зарічне;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Краматорськ, Соледар та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку окупанти завдали вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли з артилерії райони Білогір'я, Времівки, Залізничного, Новополя, Новосілки, Ольгівського та Оріхова.

Своєю чергою, на Південнобузькому напрямку від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, що розташовані неподалік лінії зіткнення.

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Російські "мобіки" не мають навіть одягу

У підрозділів окупаційних військ, які беруть участь у війні проти України, досі є проблеми з матеріально-технічним забезпеченням.

Так, за наявною інформацією, відсутність теплих речей призвела до зростання кількості випадків на тимчасово зайнятій території Херсонської області крадіжок та мародерства військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації,

– повідомили у Генштабі.

Мобілізовані окупанти, які прибули в район виконання бойових завдань, не пройшли відповідної підготовки, тож не вміють застосовувати на практиці основні види озброєння. Це призводить до значних втрат російської армії у живій силі.

Окрім цього, через незадовільний стан військової техніки, яку зняли зі зберігання та привезли в Україну для поповнення поточних втрат, трапляються непоодинокі випадки дезертирства та здачі в полон окупантів.

"За попередньою інформацією, значна частина озброєння та військової техніки, яку окупанти направили на Донецький та Новопавлівський напрямки, обмежено придатна або повністю непридатна до бойового застосування. Зокрема, йдеться про зняті з тривалого зберігання танки Т-62", – мовиться у повідомленні.

Протягом попередніх днів підтвердилося знищення 2 складів боєприпасів та понтонної переправи з російською військовою технікою у Херсонській області.

Своєю чергою, українська авіація 27 жовтня завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки загарбників. За добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак. За попередньою інформацією мовиться про:

Ка-52 “Алігатор”,

штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії поцілили по 2 районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

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