Про це 24 каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Водночас він наголосив, що те, що Росія нині програє конвенційну війну, не означає, що вона має право використовувати свій ядерний арсенал.

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Росію попередили про наслідки використання ядерного арсеналу

Подоляк зазначив, що питання ядерного арсеналу Росії – це не питання України, а всього світу та глобального ядерного клубу. До відома Кремля та Путіна на різних рівнях уже довели, що ніхто не скасовував доктрину ядерного стримування, а також те, що Росія отримає симетричну відповідь, навіть якщо лише почне підготовку до використання не те, що стратегічної ядерної зброї, а й тактичної.

Я думаю, що Російська Федерація абсолютно чітко розуміє, що буде відбуватися у випадку, якщо вона захоче зламати систему глобальної ядерної безпеки. Тому що це вже не питання війни проти України, бо ми не є ядерною державою,

– наголосив радник голови ОПУ.

За його словами, Росія нині програє конвенційну війну, але це не означає, що вона має право використовувати свій ядерний арсенал.

Україні не потрібно заходити на територію Росії

Подоляк зауважив, що військові навчання Росії із завдавання ядерного удару, коли окупанти запускали нову міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс", видаються дивними, тому що вони практично показали, що все знову пішло не за планом.

Тобто, за його словами, з'ясувалось, що хтось щось не допрацював, ну чи вкрав якийсь обсяг бюджетних грошей, які мали піти на нормальне функціонування цієї нової системи.

Тому, я думаю, перше – Росію попередили чітко, зрозуміло для неї, зрозумілою для неї мовою, в цій мові використовується багато, як я розумію, ненормативної лексики. Тому що Росія нормативну лексику не зовсім розуміє,

– сказав Подоляк.

По-друге, наголосив він, росіяни не мають наразі готової зброї, яка б гарантовано могла гарантувати ядерну безпеку для Російської Федерації.

І третє – Україна все одно, незалежно від будь-чого, буде в рамках конвенційної війни звільняти свою територію. На територію Російської Федерації ми не будемо заходити і нам це непотрібно,

– заявив радник голови ОПУ.

Адже, зазначив Подоляк, щойно Україна звільнить Луганськ і Донецьк та почне розмову про те, що бажано отримати за 48 годин Крим назад, після цього у самій Росії почнуться потужні, незворотні революційні процеси. Росіяни будуть зайняті роботою зі збереження хоча б якихось клаптиків своєї країни.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться на ютубі 24 каналу сьогодні о 20:00.

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