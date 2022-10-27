У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважають, що російські навчання – це привід для провокування ескалації. Так само думає й Держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Росіяни продовжують ядерний шантаж

Ентоні Блінкен підтвердив твердження Джо Байдена про "серйозні наслідки" щодо ймовірного використання Росією ядерної зброї в Україні. Він сказав, що Білий дім "дуже чітко і прямо" повідомив про це росіян, а також особисто президента Путіна.

Зауважимо, що в українському Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки "Spravdi" кажуть, що навчання з використанням російського ядерного озброєння мають занепокоювати. Однак насамперед самих росіян, адже технічний стан ядерного арсеналу після 32 років простою може бути не найкращим.

У "Spravdi" додають, що загалом навчання "Грім" не є чимось новим. Проте слід врахувати, що до того Росія шантажувала весь світ, що завдасть ядерного удару по Україні.

Ядерні навчання із застосуванням міжконтинентальних балістичних ракет в умовах очевидної неадекватності російського керівництва становлять глобальну загрозу людству,

– йдеться у поясненні від "Spravdi".

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Піонтковський про ядерні навчання Росії

Росія вкотре вирішила продемонструвати світу свою "силу". 26 жовтня країна-агресорка провела ядерні навчання.

За словами публіциста Андрія Піонтковського, росіяни вчилися завдавати "удар у відповідь на ядерний удар противника". Він вважає, що наразі немає причин хвилюватися щодо застосування ядерної зброї проти України.

Піонтковський думає, що "Путін почув сигнал від Заходу", тому не буде так ризикувати. Публіцист припускає, що США дали зрозуміти російському диктатору, що в разі атаки України ядерною зброєю, удар буде завданий

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