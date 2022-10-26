Про це на ютуб-каналі Марка Фейгіна "ФЕЙГИНLIVE" розповів колишній командир армії США у Європі Бен Ходжес, передає 24 канал. Він також зазначив, що зробив величезну помилку, бо надто переоцінив можливості та якість російських військ.
Читайте також Українські парамедики тренуватимуться в Румунії за програмами НАТО
Бен Ходжеc каже, що намагався зрозуміти, чому гадав, що росіяни такі сильні. На думку генерала, є три причини:
- Не змогли оцінити глибину корупції всередині міноборони Росії:
Також, за словами Ходжеса, ніхто не врахував, що звіти про цифри – були фейковими. Жахлива корупція і навіть якість їжі у російських солдатів – їх їжа багато де протермінована.
- Відсутність військового досвіду;
Опираючись на російське вторгнення до Грузії, Сирії, на Донбас, я дійшов до висновку, що у російської армії багато досвіду. Але такий досвід є лише у невеличкої частини, яка брала участь у всьому цьому,
– зазначає військовий.
Саме тому, на думку Бена Ходжеса, ми можемо побачити смішні помилки армії Росії – багатокілометрова колона з технікою на одній дорозі, наприклад.
- Російські навчання, які вони проводили – це були більше демонстративні дії чи паради, але не навчання.
"Тому увесь світ бачив збиті російські гелікоптери, знищені танки – все це тому, що в них не було досвіду. Найбільший злочин – відправити солдата на фронт без належної підготовки", – резюмує Ходжес.
Детально про помилки США, які призвели до повномасштабного вторгнення Росії в Україну: дивіться відео
Росіяни продовжують брехати та сіяти фейки
У Росії розповсюджують нові фейки про те, що Україна буцімто готується до "провокації", яка пов'язана з підривом так званої "брудної бомби". За словами пропагандистів, мета Києва – звинуватити Кремль у застосуванні зброї масового знищення.
У міноборони Росії стверджують, що "привели в готовність сили та засоби на випадок підриву "брудної бомби" Україною". Щоб прикрасити свої заяви про "брудну бомбу" Росія використала підроблене фото.
- У США попередили Росію, що якщо вона готує провокації з використанням ядерної зброї, то отримає відповідь.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що звинувачення Росії щодо підготовки Україною застосування "брудної бомби" є частиною нового етапу кампанію з дезінформації цивілізованого світу.