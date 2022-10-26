Об этом на ютуб-канале Марка Фейгина "ФЕЙГИНLIVE" рассказал бывший командир армии США в Европе Бен Ходжес, передает 24 канал. Он также отметил, что совершил огромную ошибку, поскольку слишком переоценил возможности и качество российских войск.

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Бен Ходжес говорит, что пытался понять, почему думал, что россияне так сильны. По мнению генерала, есть три причины:

Не смогли оценить глубину коррупции внутри минобороны России:

Также, по словам Ходжеса, никто не учел, что отчеты о цифрах – были фейковыми. Ужасная коррупция и даже качество пищи у русских солдат – их еда много где просрочена.

Отсутствие военного опыта;

Опираясь на российское вторжение в Грузию, Сирию, на Донбасс, я пришел к выводу, что у российской армии много опыта. Но такой опыт есть только у небольшой части, которая участвовала во всем этом,

– отмечает военный.

Именно поэтому, по мнению Бена Ходжеса, мы можем увидеть смешные ошибки армии России – многокилометровая колонна с техникой на одной дороге, например.

Российские учения, которые они проводили – это были скорее демонстративные действия или парады, но не обучения.

"Поэтому весь мир видел сбитые российские вертолеты, уничтоженные танки – все это потому, что у них не было опыта. Самое большое преступление – отправить солдата на фронт без должной подготовки", – резюмирует Ходжес.

Подробно об ошибках США, повлекших полномасштабное вторжение России в Украину: смотрите видео

Россияне продолжают лгать и сеять фейки

В России распространяют новые фейки о том, что Украина якобы готовится к "провокации", связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы". По словам пропагандистов, цель Киева – обвинить Кремль в применении оружия массового поражения.

В минобороны России утверждают, что "привели в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" Украиной". Чтобы украсить свои заявления о "грязной бомбе", Россия использовала поддельное фото.