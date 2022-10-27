В Центре стратегических коммуникаций и безопасности считают, что российские учения – это повод для провоцирования эскалации. Так же думает и Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Россияне продолжают ядерный шантаж

Энтони Блинкен подтвердил утверждение Джо Байдена о "серьезных последствиях" вероятного использования Россией ядерного оружия в Украине. Он сказал, что Белый дом "очень четко и прямо" сообщил об этом россиянам, а также лично президенту Путину.

Отметим, что в украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности "Spravdi" говорят, что учения с использованием российского ядерного вооружения должны вызывать беспокойство. Однако прежде всего самих россиян, ведь техническое состояние ядерного арсенала после 32 лет простоя может быть не самым лучшим.

В "Spravdi" добавляют, что в целом учения "Гром" не является чем-то новым. Однако следует учесть, что до этого Россия шантажировала весь мир, что нанесет ядерный удар по Украине.

Ядерные учения с применением межконтинентальных баллистических ракет в условиях очевидной неадекватности российского руководства представляют глобальную угрозу человечеству.

– говорится в пояснении от "Spravdi".

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Пионтковский о ядерных учениях России

Россия в очередной раз решила продемонстрировать миру свою "силу". 26 октября страна-агрессор провела ядерные учения.

По словам публициста Андрея Пионтковского, россияне учились наносить "ответный удар на ядерный удар противника". Он считает, что пока нет причин беспокоиться о применении ядерного оружия против Украины.

Пионтковский считает, что "Путин услышал сигнал от Запада", поэтому не будет так рисковать. Публицист предполагает, что США дали понять российскому диктатору, что в случае атаки Украины ядерным оружием, удар будет нанесен.

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