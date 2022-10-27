Об этом 24 каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. В то же время он подчеркнул, что то, что Россия сейчас проиграет конвенционную войну, не означает, что она имеет право использовать ядерный арсенал.

Обратите внимание Путин показал украинцам, что есть худшие вещи, чем ядерный удар: интервью с экспертом ISW

Россию предупредили о последствиях использования ядерного арсенала

Подоляк отметил, что вопрос ядерного арсенала России – это не вопрос Украины, а всего мира и глобального ядерного клуба. К сведению Кремля и Путина на разных уровнях уже доказали, что никто не отменял доктрину ядерного сдерживания, а также то, что Россия получит симметричный ответ, даже если начнет подготовку к использованию не то что стратегического ядерного оружия, но и тактического.

Я думаю, что Российская Федерация совершенно ясно понимает, что будет происходить в случае, если она захочет сломать систему глобальной ядерной безопасности. Потому что это уже не вопрос войны против Украины, потому что мы не являемся ядерным государством,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

По его словам, Россия сейчас проигрывает конвенционную войну, но это не значит, что она имеет право использовать ядерный арсенал.

Украине не нужно заходить на территорию России

Подоляк отметил, что военные учения России по нанесению ядерного удара, когда оккупанты запускали новую межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс", кажутся странными, потому что они практически показали, что все снова пошло не по плану.

То есть, по его словам, выяснилось, что кто-то не доработал, ну или украл какой-то объем бюджетных денег, которые должны были пойти на нормальное функционирование этой новой системы.

Поэтому, я думаю, первое – Россию предупредили четко, понятно для нее, на понятном для нее языке, в этом языке используется много, как я понимаю, ненормативной лексики. Потому что Россия нормативную лексику не совсем понимает,

– сказал Подоляк.

Во-вторых, подчеркнул он, у россиян нет пока готового оружия, которое бы гарантированно могло гарантировать ядерную безопасность для Российской Федерации.

И третье – Украина все равно, независимо от чего-либо, будет в рамках конвенционной войны освобождать свою территорию. На территорию Российской Федерации мы не будем заходить и нам это не нужно,

– заявил советник главы ОПУ.

Ведь, отметил Подоляк, как только Украина освободит Луганск и Донецк и начнет разговор о том, что желательно получить за 48 часов Крым назад, после этого в самой России начнутся мощные, необратимые революционные процессы. Россияне будут заняты работой по сохранению хотя бы каких-нибудь лоскутов своей страны.

Полное интервью с Михаилом Подоляком смотрите на ютубе 24 канала сегодня в 20:00.

Ядерный шантаж со стороны России: главное