Государство-агрессор якобы учится наносить удар "в ответ". Об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 канал.

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За тренировками наблюдал Путин

На полигоне "Кура", что на Камчатке, совершили пуски:

межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" из Плесецка;

баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.

Для этого россияне привлекали самолеты дальней авиации Ту-95МС.

Пропагандисты говорят, что поставленные во время тренировок задачи военные "выполнили в полном объеме". Все ракеты якобы долетели до целей и "подтвердили свои характеристики". Поэтому российское минобороны радуется, что проверило подготовку органов военного управления и навыки работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками.

За тренировкой даже наблюдал президент России Владимир Путин. В то же время министр обороны государства-агрессора цинично отметил, что россияне тренировались наносить массированный ядерный удар "в ответ на ядерный удар противника". Какого противника – неизвестно. Ведь из всех мировых лидеров только Путин постоянно угрожает применением ядерного оружия. Все остальные только придумывают средства сдерживания агрессора.

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Россия анонсировала применение "грязной бомбы"

Шойгу звонит всем странам и жалуется, что Украина якобы хочет применить "грязную бомбу". Такие действия руководства государства-агрессора могут означать лишь одно – этот сценарий планирует использовать Кремль.

Понятно, что в басни маразматика никто не поверил. Во Франции, Турции и Великобритании опровергли заявления российского министра. Они заверили, что Кремль получит ответ независимо от того, применит ли он ядерную бомбу или "грязную".

В то же время глава Минобороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в нашу страну. Он заверил, что все украинские объекты открыты для проверок.

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