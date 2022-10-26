Государство-агрессор якобы учится наносить удар "в ответ". Об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 канал.
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За тренировками наблюдал Путин
На полигоне "Кура", что на Камчатке, совершили пуски:
- межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" из Плесецка;
- баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.
Для этого россияне привлекали самолеты дальней авиации Ту-95МС.
Пропагандисты говорят, что поставленные во время тренировок задачи военные "выполнили в полном объеме". Все ракеты якобы долетели до целей и "подтвердили свои характеристики". Поэтому российское минобороны радуется, что проверило подготовку органов военного управления и навыки работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками.
За тренировкой даже наблюдал президент России Владимир Путин. В то же время министр обороны государства-агрессора цинично отметил, что россияне тренировались наносить массированный ядерный удар "в ответ на ядерный удар противника". Какого противника – неизвестно. Ведь из всех мировых лидеров только Путин постоянно угрожает применением ядерного оружия. Все остальные только придумывают средства сдерживания агрессора.
Важно Нужно действовать уже сейчас – Россия уже сделала шаг, – Зеленский о ядерной угрозе
Россия анонсировала применение "грязной бомбы"
Шойгу звонит всем странам и жалуется, что Украина якобы хочет применить "грязную бомбу". Такие действия руководства государства-агрессора могут означать лишь одно – этот сценарий планирует использовать Кремль.
Понятно, что в басни маразматика никто не поверил. Во Франции, Турции и Великобритании опровергли заявления российского министра. Они заверили, что Кремль получит ответ независимо от того, применит ли он ядерную бомбу или "грязную".
В то же время глава Минобороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в нашу страну. Он заверил, что все украинские объекты открыты для проверок.
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